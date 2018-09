Ranking Fifa, l’Italia sale al 20° posto: la vetta è ancora lontana

L’Italia di Roberto Mancini preceduta da nazionali come la Svezia, il Galles e la Danimarca. Capolista il Belgio, seguito da Francia e Brasile

Bene ma non benissimo. L’Italia di Roberto Mancini è ripartita dal baratro della mancata qualificazione mondiale, ma per ora i risultati, a guardare il Ranking Fifa, non sono eccelsi. Si respira certamente un’aria nuova, con molti giovani alle prime convocazioni (da Lazzari a Biraghi, fino a Cragno e al recordman Zaniolo) e vecchi ritorni (Balotelli). Tuttavia le prime uscite non hanno ancora fatto vedere i risultati sperati: magre le prestazioni in Nations League, tra il pareggio in casa con la Polonia e la sconfitta contro un Portogallo privo di CR7.

Dall’odierna pubblicazione del Ranking Fifa, un passo avanti, seppur minimo, c’è stato: l’Italia passa dalla ventunesima alla ventesima posizione. Una buona notizia a metà, visto che davanti agli azzurri ci sono nazionali come la Danimarca, la Svezia, il Messico e il Galles per citarne alcune. Parola d’ordine lavorare, sperando che Roberto Mancini e la nuova Italia possano riportare gli azzurri agli antichi fasti.

Questo il ranking fino alla ventesima posizione, che vede in testa il Belgio di Mertens e Hazard, davanti alla Francia campione del mondo:

01 Belgio 1.729,25

02 Francia 1.729,12

03 Brasile 1.662,68

04 Croazia 1.634,03

05 Uruguay 1.631,55

06 Inghilterra 1.611,58

07 Portogallo 1.606,20

08 Svizzera 1.597,65

09 Spagna 1.597,56

10 Danimarca 1.581,14

11 Argentina 1.574,71

12 Cile 1.568,42

13 Germania 1.567,70

14 Colombia 1.566,78

15 Svezia 1.550,31

16 Mexico 1.550,12

17 Paesi Bassi 1.539,89

18 Polonia 1.537,04

19 Galles 1.535,70

20 ITALIA 1.525,59