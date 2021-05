Rao (resp. comunicazione Lazio): «Accuse e insulti gravi a Immobile, vanno respinti»

Rao, responsabile della comunicazione della Lazio, parla di Immobile e delle accuse di Cairo. Le sue parole

Il responsabile della comunicazione della Lazio ha condannato duramente le accuse di Cairo ad Immobile nel post gara di Lazio Torino. Le parole attraverso i social.

«Le accuse e gli insulti a Immobile sono gravi vanno respinti con fermezza. A calcio si gioca per vincere, dando sempre il massimo. Altre considerazioni non fanno parte dello sport. La risposta di Ciro è una lezione di sportività e deve essere un esempio per tutti».