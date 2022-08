Raspadori Napoli, domani nuovo incontro: la situazione

Raspadori Napoli, domani nuovo summit in programma tra gli azzurri e il Sassuolo: ecco qual è la situazione dell’attaccante

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo una domenica di relax nella giornata di domani Napoli e Sassuolo torneranno a discutere del futuro di Giacomo Raspadori.

Gli azzurri vogliono regalarselo subito per bruciare la concorrenza, ma la distanza tra richiesta (40 milioni) e offerta (30 milioni) è ancora ampia. Alla fine, a far pendere la bilancia in favore dei partenopei, potrebbe essere la voglia dello stesso giocatore di fare il grande salto.