Ravanelli ELOGIA Greenwood: «Un FUORICLASSE. Mi chiedo perché le big...»

Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, su Greenwood: fuoriclasse che al Marsiglia vuole trovare la consacrazione

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, esalta ai microfoni de Il Foglio le qualità di Greenwood. Il giocatore è approdato in estate al Marsiglia di De Zerbi, grande protagonista del calciomercato estero.

PAROLE – «Greenwood pratica un altro sport. Non capisco come i grandi club se lo siano lasciati scappare. Come il Manchester United l’abbia ceduto al Getafe, la squadra con cui l’anno scorso è esploso. Ha un pregio: su 10 tiri, 9 sono gol ed uno viene salvato dal portiere».