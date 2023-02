Real Madrid, Alaba si giustifica: «Benzema è il migliore, ma…»

Le parole di David Alaba, difensore del Real Madrid, dopo le polemiche per il voto dato a Messi per il premio The Best

Nelle ultime ore David Alaba è stato travolto dalle polemiche dei tifosi del Real Madrid per il voto dato Messi al posto di Benzema nel premio The Best. L’austriaco ha voluto fare chiarezza tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non sono io come singolo a farlo. Tutti i membri della squadra votano ed ecco come è deciso. Tutti sanno, specialmente Karim, quanto lo ammiri e ho sempre detto che per me è il miglior attaccante al mondo, ed è ancora così. Senza dubbio.