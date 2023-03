Real Madrid, Ancelotti: «Controllata con esperienza. Milan? Vediamoci in finale»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Liverpool: le dichiarazioni del tecnico

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions.

LE PAROLE – «L’abbiamo controllata bene, i timori della vigilia erano legati a quello. Abbiamo giocato bene la palla e siamo stati solidi dietro, l’esperienza poi ci aiuta a gestire bene il gioco. Modric e Kroos? Non sono mai sotto pressione, mai in difficoltà e giocano bene e con chiarezza i palloni. Sono giocator indispensabili in queste partite. Quarti? Non so se mi piacerebbe trovare il Milan. L’ideale, e credo anche loro sarebbero contenti, sarebbe vederci in finale. Inter? La vedo dalla parte del Real, siamo indirizzati bene per andare avanti. Napoli? Va molto bene, il campionato è indirizzato. E’ una squadra pericolosa come tutte quelle che arrivano ai quarti. Per vincere la Champions devi batterli tutti, non importa se sei favorito o no».