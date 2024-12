Ancelotti: «Il Real Madrid non è in crisi. Mbappé? Ha giocato bene le ultime partite, ma per migliorare deve fare questo»

Le parole in conferenza stampa di Carlo Ancelotti in vista della sfida dell’inizio della Coppa Intercontinentale che vedrà protagonista il Real Madrid

LE PAROLE – «No, certo che no. Nel calcio bisogna attraversare momenti difficili, a volte arrivano a ottobre-novembre e a volte ad aprile-maggio. L’importante è essere lì. Se arriva presto, puoi ancora salvare la stagione. Sicuramente saremo molto competitivi nella seconda parte della stagione, siamo ancora vivi e non ho perso il controllo.La situazione di Kylian è semplice, ha allenato ieri e ha avuto buone sensazioni. Oggi sarà importante vedere come si sente, dovrà valutare le sue sensazioni. Se sta bene, giocherà, ma se c’è un minimo rischio, non lo farà. Le sensazioni di ieri sono state molto buone e siamo ottimisti. Mbappé è un giocatore fantastico e credo che non abbia ancora raggiunto il suo livello migliore, anche se ha giocato a un buon livello nelle ultime 2-3 partite. Può giocare in qualsiasi posizione tra quelle offensive, gioca dove lo metto e con la sua qualità può giocare dove vuole».