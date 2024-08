Real Madrid, Ancelotti: «Pensiamo solo a BATTERE l’Atalanta, ecco COME»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in vista della Supercoppa Europea contro l’Atalanta

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la tournée dei blancos negli Stati Uniti.

LE PAROLE – « Abbiamo giocato con buon ritmo e idee chiare, ma ora pensiamo alla Supercoppa. Il 9 agosto inizieremo tutti insieme a preparare la partita, ma il lavoro è stato buono finora, con i giovani che hanno dato il loro contributo alla squadra. Per loro è stata una bella esperienza. Abbiamo preferito evitare rischi perché la cosa più importante è arrivare in buona salute alla partita di Supercoppa. Gli altri giocatori hanno già mostrato un’ottima condizione, sono pronti per preparare bene la gara con l’Atalanta».