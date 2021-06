Real Madrid, Ancelotti nei guai con il fisco: debiti per 1,4 milioni

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è tra i 3.930 contribuenti con un debito di oltre 1 milione di euro (1,4 milioni) con il fisco spagnolo

Come riporta Calcioefinanza.it, Carlo Ancelotti è tra i 3930 contribuenti con un debito di oltre un milione di euro con il fisco spagnolo. La lista dei morosi, che comprende aziende e persone fisiche, è stata pubblicata oggi dall’Agenzia delle entrate iberica.

Tra i morosi figurano anche il calciatore brasiliano ex Barcellona Dani Alves (2 milioni), e l’ex presidente di Bankia, Rodrigo Rato (1,3 milioni). Non compare invece più nell’elenco il campione del Paris Saint-Germain Neymar, dopo che nel 2020 era stato l’individuo con maggior debito con il Tesoro spagnolo, con quasi 34,6 milioni di euro di non pagati.