Real Madrid Barcellona: Casemiro è una diga in mezzo al campo

Casemiro ha fatto la differenza in Real Madrid-Barcellona. Gara di una pazzesca solidità difensiva, in zona di Messi

In Real Madrid-Barcellona, Casemiro si è distinto in mezzo al campo con una prestazione super. Oltre all’importante ruolo a protezione della retroguardia quando i blancos pressavano in avanti, nella difesa posizionale il portoghese ha dato grande intensità in mezzo.

In particolare, Messi ha sofferto tanto il contributo difensivo di Casemiro, che agiva spesso nella sua zona di campo. Un esempio nella slide sopra, in cui l’ex Porto scarica il pallone dai piedi dell’argentino. Con 3 tackle e 4 intercetti, è stato il giocatore del match che ha recuperato più palloni.