Sergi Busquets ha disputato un’ottima gara in Real Madrid Barcellona. Non è però bastata per evitare la sconfitta

Real Madrid-Barcellona è stata una partita in cui i due vertici bassi hanno fatto la differenza. Tanto Casemiro, quanto Busquets. Se il brasiliano è svettato per l’aggressività in mezzo al campo, il centrocampista catalano ha fatto letture difensive di grande livello.

Un esempio nella slide sopra, in cui il Barcellona recupera palla in avanti grazie a un grande intercetto di Busquets. Lo spagnolo ha effettuato 3 intercetti e 3 tackle, aiutando a recuperare palla in avanti.