Real Madrid: Donnarumma e Alisson snobbati, offerta monstre per De Gea

Il Real Madrid vuole strappare David De Gea al Manchester United

Le prestazioni di Keylor Navas, non sempre propriamente esaltanti, hanno convinto il Real Madrid ad investire pesantemente sul mercato dei portieri a partire della prossima estate. In questo senso due italiane come Milan e Roma fino ad oggi hanno temuto che l’assalto di Florentino Perez riguardasse i propri gioielli: da una parte Donnarumma e dall’altra Alisson.

Secondo quanto riportato da Don Balòn, però, questa preoccupazione non ha motivo di sussistere. Pare infatti che il Real Madrid sia pronto a formulare un’offerta monstre da 100 milioni di euro al Manchester United per David De Gea. Sarebbe lui il vero obiettivo per la porta dei galacticos. Tifosi del Milan e della Roma, se temete di perdere Donnarumma e Alisson non abbiate paura del Real…