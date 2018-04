Milan, Musacchio papà-bis: nascono i gemelli Mateo e León

Una data indimenticabile quella di oggi per Mateo Musacchio, comunque vada a finire Torino-Milan. Il difensore argentino, infatti, è diventato padre di due gemelli: i piccoli Mateo e León. A darli alla luce la compagna di Musacchio, la bellissima Irene Gonzalez Toboso, che ha ricevuto gli auguri da tutta la famiglia rossonera.

Sul suo account Twitter, il Milan ha cinguettato: «Doppio fiocco in casa Musacchio: oggi sono nati León e Mateo!». Musacchio questa sera contro il Torino con ogni probabilità si riaccomoderà in panchina dopo la buona prestazione contro il Napoli, ma di certo non sarà questo a rovinargli l’umore…

¡Tenemos dos nuevos Musacchio en la familia Rossonera! Felicidades @MateoMusacchio5 e Irene por el nacimiento de sus gemelos Mateo y León 👶🏻👶🏻🔴⚫

Congrats to Mateo and Irene on the birth of their twins! 🍼🍼

Doppio fiocco 💙💙 in casa Musacchio: oggi sono nati León e Mateo!

— AC Milan (@acmilan) April 18, 2018