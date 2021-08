Real Madrid: duro comunicato contro la Liga per l’accordo con CVC

Il Real Madrid si scaglia contro la Liga per l’accordo con il fondo CVC: ecco il comunicato dei Blancos di Florentino Perez

«Il Real Madrid, prima dell’annuncio dell’accordo raggiunto tra LaLiga e il fondo CVC, afferma quanto segue:

– Questo accordo è stato fatto senza la partecipazione del Real Madrid e a loro insaputa e LaLiga ha consentito per la prima volta oggi che abbiamo un accesso limitato ai termini dell’accordo.

– I club hanno ceduto i diritti audiovisivi esclusivamente per la loro commercializzazione in regime competitivo e per un periodo di 3 anni. Questo accordo, utilizzando una struttura ingannevole, espropria dai club il 10,95% dei loro diritti audiovisivi per 50 anni e contro la legge.

– La negoziazione è avvenuta senza un processo competitivo e le condizioni economiche concordate con il fondo CVC gli danno rendimenti superiori al 20% annuo. È questo stesso fondo opportunista che ha tentato senza successo accordi simili con i campionati italiano e tedesco.

– Il Real Madrid non può sostenere un’operazione che dia agli investitori il futuro di 42 club di prima e seconda divisione e il futuro dei club che si qualificheranno durante questi 50 anni.

– Il Real Madrid convocherà l’assemblea dei partner di compromesso per discutere l’accordo e le significative perdite di capitale senza precedenti nei nostri 119 anni di storia».