Real Madrid, infortunio Benzema: problema muscolare. Out con l’Inter

Karim Benzema ha patito un problema muscolare alla coscia contro la Real Sociedad: le condizioni del capitano del Real Madrid

Non arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti dal campo. Nella partita di oggi contro la Real Sociedad – in corso in questi minuti -, l’attaccante francese Karim Benzema è uscito infatti al 17′ per un infortunio.

Al suo posto è entrato Jovic. Per l’ex attaccante del Lione dovrebbe trattarsi di un problema alla coscia sinistra. Al momento è in forte dubbio per la partita di martedì contro l’Inter in Champions League.