Real Madrid, infortunio al dito del piede per Vazquez

Real Madrid, Lucas Vazquez si è infortunato durante un allenamento in palestra. Da definire i temi di recupero

Tanta, tantissima sfortuna per Lucas Vazquez del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca infatti il calciatore sarà out per infortunio.

Lo spagnolo si è rotto il dito del piede sinistro e come ha comunicato il club i tempi di recupero sono ancora da definire. Il calciatore si stava allenando in palestra quando un peso gli è caduto sul piede procurandogli laa frattura.