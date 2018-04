Real Madrid-Juventus, il calcio di rigore raccontato da Repice: «Tutti in piedi per il monumento Buffon»

Real Madrid-Juventus: il momento del calcio di rigore raccontato in radiocronaca da Francesco Repice. Minuti di grande emozione, amplificata dalle parole piene di enfasi del giornalista

Real Madrid-Juventus di ieri sera pasarà ricordata soprattutto per un calcio di rigore. Quello che, in pieno recupero, ha permesso alla squadra spagnola di passare il turno in Champions League ai danni dei bianconeri. Momenti di rabbia, delusione, e grandi dubbi per una decisione che a molti è parsa eccessiva. In mezzo anche l’espulsione di Gianluigi Buffon, espulso per proteste dall’arbitro Michael Oliver e uscito tra gli applausi del ‘Bernabeu’. Momenti raccontati con un’enfasi impareggiabile da Franceco Repice durante la sua radiocronaca per Rai Radio 1.

Questo il racconto degli ultimi minuti di gioco della gara di ieri sera, culminata con l’assegnazione del calcio di rigore al Real: il radiocronista, ispirato più che mai, esprime la sua incredulità sull’episodio, accompagnato dalla voce di Fulvio Collovati al commento tecnico. Rimangono, soprattutto, le parole per Buffon e il momento in cui il capitano, anzi «Il monumento» abbandona il campo dopo l’espulsione: