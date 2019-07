Real Madrid, l’opera di ricostruzione di Zidane riprende da Montreal

Real Madrid, Zidane a lavoro per ricostruire la squadra. La nuova stagione dei Blancos riparte da Montreal, dove il tecnico dirige i lavori

Il Real Madrid è pronto a voltare pagina. La stagione trascorsa, deludente sotto ogni punto di vista, è come se abbia oscurato le tre Champions League di fila vinte dai Blancos sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane. È proprio dal francese che si è scelto di ripartire. Non è stato bravo a far svoltare la squadra dopo le esperienze disastrose con Lopetegui e Solari, ma adesso ha il modo di lavorare di nuovo coi suoi giocatori sin dall’estate.

È proprio quello che sta facendo Zidane con suoi giocatori. La stagione del Real è ripresa ufficialmente e, innanzitutto, il tecnico può contare su dei rinforzi niente male. Come Hazard, Militao e Jovic, i tre punti cardine del mercato portato avanti fino a questo momento. Direttamente dai canali social del club si vede come i Blancos siano giunti a Montreal per preparare l’annata. Che, con Zidane in panchina, prenderà subito una nuova piega.