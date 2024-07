Real Madrid-Milan: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Soldier Field l’incontro amichevole Real Madrid-Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Soldier Field di Chicago va in scena la partita amichevole Real Madrid-Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Palacios; Brahim Diaz, Alvaro Rodriguez, Nico Paz. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Nasti. All. Fonseca.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid–Milan si gioca alle ore 02:30 di giovedì 1 agosto. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.