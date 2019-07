Real Madrid, ufficiale l’addio di Reguilon: il difensore resta in Spagna

Il Real Madrid ha comunicato l’addio ufficiale di Sergio Reguilon: il difensore resterà in Spagna. Il comunicato

«Real Madrid C. F. e Sevilla F. C. hanno concordato il passaggio in prestito del giocatore Sergio Reguilon per la prossima stagione, fino al 30 giugno 2020». Con questo comunicato, il Real Madrid ha ufficializzato il passaggio in prestito del difensore Sergio Reguilon al Siviglia.

Nei giorni scorsi lo aveva confermato lo stesso Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Jordan e Diego Carlos: «Se tutto andrà bene Reguilon farà le visite mediche a breve». Le sue parole riportate da Marca.