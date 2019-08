Real Madrid, Zidane chiama James e Bale per il Valladolid

Real Madrid, cambio rotta per Zidane. James e Bale adesso sono all’interno del progetto della squadra madrilena

Chiacchierati dall’inizio alla fine del mercato, reintegrati a pieno regime da Zinedine Zidane adesso nel Real Madrid. Si parla di James Rodriguez e Gareth Bale, due giocatori rimasti per tanto tempo ai margini dei Blancos e sul piede di partenza fino a pochissimo tempo fa.

Il tecnico sta provando adesso a coinvolgerli nuovamente nel progetto tecnico, come testimonia anche la lista dei convocati in vista della gara casalinga col Valladolid, in cui entrambi i calciatori figurano tra gli arruolabili.