Real Madrid, Zidane sulle condizioni di Hazard: «Non dovrà operarsi»

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha escluso che Eden Hazard debba sottoporsi ad un’operazione chirurgica dopo l’ennesimo infortunio della sua esperienza con le Merengues.

OPERAZIONE – «Quello che vogliamo per Eden è che si riprenda. La cosa più importante per noi è che si riprenda completamente e bene. Non verrà operato e avremo, quindi, un piano diverso. Quello che voglio come allenatore è che torni completamente guarito».