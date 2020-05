Il difensore e capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato della ripartenza del calcio spagnolo

Parola alla difesa, parola a Sergio Ramos. Il difensore e capitano del Real Madrid è intervenuto nel corso di El Partidazo di Movistar+, chiarendo la sua posizione sulla ripartenza del calcio.

«Ci alleniamo divisi in piccoli gruppi diretti dal mister. Io sto bene. Noi siamo fortunati e non possiamo lamentarci. Io sono per la ripartenza. Voglio giocare, ho molta voglia: voglio che La Liga e la Champions League vengano giocate fino alla fine. Quello che conta però è che il virus sparisca e non ritorni, il calcio in questo caso è secondario».