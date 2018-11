Allegri supera Sarri un anno dopo: la Juve da ieri è nel record

Battendo il Milan ieri la Juve di Allegri entra nella storia: dopo 12 giornate, questo è il miglior inizio di campionato nell’era dei tre punti. Dietro il Napoli di Sarri e la Roma di Garcia

La Juventus supera il Napoli e Massimiliano Allegri batte Maurizio Sarri nella sfida a distanza di un anno dopo. Mettendo a segno ieri l’ennessima vittoria di questo inizio stagione contro il Milan, la Juventus ha fatto registrare un nuovo record: dopo 12 giornate dall’inizio del campionato, questa è la miglior partenza in assoluto del campionato nell’era dei tre punti. Nessuno infatti, a questo punto della Serie A, aveva fatto registrare la bellezza di 34 punti, ovvero 11 vittorie ed un solo pareggio (contro il Genoa). Un anno fa il Napoli di Sarri, partito alla grandissima, aveva 32 punti dopo 12 giornate (10 vittorie e 2 pareggi), sebbene con una media gol migliore (8 gol soltanto subiti, come la Juve oggi, ma ben 32 segnati, mentre i bianconeri oggi sono fermi a 26). Numeri incredibili.

Proprio un anno fa del resto gli azzurri erano riusciti nell’impresa di eguagliare il maestoso avvio della Roma di Rudi Garcia nella stagione 2013/2014: anche in quel caso i giallorossi avevano messo insieme 10 vittorie e 2 pareggi dopo 12 giornate, segnando 26 gol e subendone, addirittura, soltanto 3. Il record più anziano reggeva addirittura dalla stagione 1949/1950: allora fu sempre la Juve, all’epoca allenata da Jesse Carver, a far segnare 10 vittorie e 2 pareggi in 12 giornate (all’epoca non c’erano ancora i tre punti a vittoria). Stesso identico ruolino di marcia per l’Inter dei record di Giovanni Trapattoni (stagione 1988/1989). Tutti primati cancellati dalla Juventus di Allegri ieri contro il Milan.