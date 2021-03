Recupero Juventus Napoli, gli azzurri hanno chiesto un’altra data: le ultime

Il Napoli avrebbe chiesto di non giocare il recupero con la Juventus il 17 marzo, ma in un’altra data

Il recupero di Juventus-Napoli si dovrebbe giocare – anche se non è ancora stato ufficializzato – il 17 marzo. Gli azzurri, però, non ci stanno: come spiega Il Mattino, il club avrebbe chiesto un’altra data per il recupero del match. Il club partenopeo avrebbe chiesto di valutare un giorno diverso: la decisione ufficiale verrà presa dopo la sfida dei bianconeri contro il Porto.

La scelta del Napoli sarebbe da attribuire al calendario, molto fitto. Resta comunque un problema di fondo: se la Juventus non dovesse uscire dalla Champions, sarebbe difficile fissare una data diversa dal 17 marzo.