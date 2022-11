Reggina, Inzaghi: «Dovremo puntare ai playoff e a vincerli»

Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina; «Menez? In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula»

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

REGGINA – «Ci potremo divertire, ma le corazzate arrivano. Se mi aspettavo un rendimento del genere? Se dico di sì sarei bugiardo. Quando a Formentera ho conosciuto Saladini mi è tornata la voglia di allenare. Dopo Brescia ero giù. Mi ha telefonato il presidente Cardona, poi mi ha cercato lui e tre ore dopo era da me a cena. Ha toccato le corde giuste anche con la mia compagna Angela. Ho chiesto un triennale perché questo deve essere l’anno zero, poi dovremo puntare ai playoff e infine vincere. Ora siamo lì, non ci esaltiamo: ci sono avversari fortissimi».

MENEZ – «Mi conosce, sa che la cosa più importante è il gruppo. Al Milan con me fece 16 gol, giocava come adesso da centravanti. Appena arrivato a Reggio l’ho tenuto 10 giorni a parte a correre. Poi si è messo a disposizione ed è stato impeccabile, è perfetto e i compagni riconoscono il suo valore. In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula».