Reggina, ufficiale l’arrivo di Contini dal Napoli

La Reggina ha comunicato l’arrivo del portiere Nikita Contini dal Napoli. Tutti i dettagli sulla formula dell’operazione

La Reggina si rinforza in porta. Il club amaranto ha infatti chiuso con il Napoli per l’arrivo di Nikita Contini, portiere italo-ucraino classe 1996. Il calciatore arriva in prestito fino a fine stagione per contribuire alla lotta per la promozione dei calabresi.

COMUNICATO – «Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Nikita Contini, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Napoli. A Nikita un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto».