Pepe Reina ha difeso su Twitter il collega Muslera dopo la papera contro la Francia: «E’ difficile intuire le traiettorie dei nuovi palloni. Non si fa spettacolo così»

Questo è un Mondiale particolarmente difficile per i portieri come ha dimostrato il clamoroso errore di Fernando Muslera nella sfida tra Uruguay e Francia sul secondo gol dei transalpini. Non è infatti la prima volta che una partita di questa Coppa del Mondo viene decisa da un errore di un estremo difensore. In precedenza anche David De Gea e Willy Caballero avevano pregiudicato il risultato per le rispettive squadre, anche se nel caso del portiere argentino l’errore è stato commesso con i piedi. Secondo Pepe Reina, che si prepara a trasferirsi al Milan, i nuovi palloni favoriscono gli errori degli estremi difensori e in un tweet ha voluto supportare il collega Muslera. «Continuano a inventare palloni sì sì…che per noi portieri sarà ogni volta più difficile “intuire o indovinare” le traiettorie. Lo spettacolo si crea in altro modo», ha twittato Reina.