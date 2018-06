Reja torna al Napoli? Edy conferma: «Ne stiamo parlando»

Edy Reja torna al Napoli? Il tecnico potrebbe entrare a far parte del club azzurro con un nuovo club. Ecco le sue parole

Nuova avventura a Napoli per Edy Reja. Il tecnico di Gorizia ha allenato il club azzurro dal 2005 al 2009 con ottimi risultati. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis è ottimo e anche in passato si è parlato di un possibile ritorno al San Paolo ma non se n’è mai fatto nulla. Ora i tempi sembrano esseri maturi. L’ex tecnico partenopeo ha confermato di aver avuto contatti col club del presidente Aurelio De Laurentiis: pronto un ruolo da responsabile del settore giovanile del Napoli.

Nel corso di Radio Gol Valter De Maggio e Francesco Marciano hanno riferito le sue parole: «Ho avuto dei contatti con De Laurentiis alcune settimane fa. La cosa è in fase embrionale ma c’è disponibilità da parte mia nei confronti di Napoli. Ora bisogna pensare a fare il calciomercato ma torneremo a sentirci. Ho sempre fatto l’allenatore della prima squadra e questo sarebbe un progetto diverso, a tutto tondo, e chiaramente devo rifletterci ma ho dato la mia disponibilità al presidente».