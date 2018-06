Renato Sanches non ha vissuto una stagione esaltante, ma è sempre un nome importante in ottica mercato

Renato Sanches, possiamo dirlo, ha deluso le aspettative del Bayern Monaco che, già la scorsa estate lo scaricò, cedendolo in prestito allo Swansea. Gli Europei del 2016, ad oggi, dunque, restano il punto più alto della carriera del giovane centrocampista portoghese. Plausibile che la società tedesca lo mandi ancora a giocare per evitare che il suo cartellino, per cui il Bayern ha speso 35 milioni di euro, continui a svalutarsi. Al momento, le ipotesi sarebbero due: Milan e Benfica.

Renato Sanches è cresciuto proprio nel settore giovanile delle Aquile e, quello in Portogallo, sarebbe un gradito ritorno. A Bola scrive che, oltre al Benfica, ci sarebbe anche il Milan sul possente centrocampista, complici i buoni uffici che Massimiliano Mirabelli ha instaurato con Jorge Mendes, il famoso procuratore che ne cura gli interessi. Il 21enne è un centrocampista a metà tra Franck Kessiè e Giacomo Bonaventura, perchè ha la fisicità del primo e la tecnica di base del secondo. Rappresenterebbe, dunque, un’alternativa importante per Gennaro Gattuso, che potrebbe schierarlo indifferentemente al posto dell’uno o dell’altro.