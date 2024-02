Rennes Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Roazhon Park andrà in scena la sfida di Europa League tra Rennes e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Roazhon Park andrà in scena la sfida di Europa League tra Rennes e Milan. All’andata i rossoneri si imposero a San Siro con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Loftus Cheek (doppietta) e Rafael Leao nel finale. La squadra di Stefano Pioli ha ipotecato la qualificazione anche se dovrà fare attenzione alla voglia dei francesi di provare a ribaltare il risultato. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

RENNES (4-4-2) – Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All.: Stephan.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All.: Stefano Pioli.

Rennes-Milan: orario e dove vederla

Rennes-Milan gara delle ore 18:45 del giovedì, è valida per i Playoff dell’Europa League. Al Roazhon Park sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e Sky Go.