Cambia l’orario della puntata di Report di questa sera sulla Juventus e sulle infiltrazioni dell’Ndrangheta nella sicurezza degli stadi

Questa sera andrà in onda su Rai 3 la puntata di Report sulla “sicurezza stadi affidata a criminali”. C’è tanta attesa che per questa sera che riguarderà la Juventus e della presenza dell’’Ndrangheta nella gestione della sicurezza negli stadi. Secondo il conduttore Sigfrido Ranucci non si tratterà però di un’inchiesta contro la Juve, ma di qualcosa di decisamente più vasto.

Poco fa proprio il conduttore della trasmissione, ha postato su Twitter il cambio di orario: la puntata andrà in onda alle 21.08 e non alle 21.15 come precedentemente annunciato.