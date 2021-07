Inter, decisione presa su Nainggolan: vicina la rescissione

Radja Nainggolan ad un passo dall’addio all’Inter: il centrocampista belga rescinderà con i nerazzurri prima del ritorno al Cagliari

Radja Nainggolan vicino all’addio all’Inter, stavolta definitivamente. Stando al Corriere dello Sport, la dirigenza campione d’Italia avrebbe deciso di accelerare le operazioni per l’addio del centrocampista belga che in questi giorni si sta allenando alla corte di Inzaghi per il ritiro ad Appiano Gentile.

L’Inter in questo caso è disposta ad accettare condizioni un po’ sfavorevoli, ma risolvere una volta per tutte la questione. Nainggolan riceverà un indennizzo o una buonuscita per rescidere il contratto, con il club nerazzurro che risparmierà 8,5 milioni di euro lordi sull’ingaggio fino al giugno 2022 del giocatore. Quando lo svincolo sarà ufficiale, successivamente, Nainggolan firmerà con il Cagliari per il suo ritorno in Sardegna.

LEGGI SU INTERNEWS24