Spinazzola, rientrato dall’infortunio con la Primavera bianconera realizza una rete contro il Sassuolo

Leonardo Spinazzola dopo una lunga serie di prestiti e dopo essere riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in Nazionale, rientra in casa Juve. L’ex Atalanta fermo da marzo scorso, quando a Verona nel suo ultimo match in nerazzurro si rompe il crociato e il menisco del ginocchio destro, sta dando ottimi segnali di ripresa con la Primavera bianconera. Spinazzola al 35′ dopo una spettacolare azione personale realizza una rete nella sfida contro il Sassuolo di oggi, partita poi terminata 3-1 per la Juventus. L’ex Lanciano e Vicenza spera ora di potersi mettersi a disposizione di Allegri con la prima squadra magari già entro la fine del 2018.