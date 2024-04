Rigore Juve, la decisione di Massa fa discutere

Episodio che farà discutere quello successo nella sfida tra Juve e Lazio di Coppa Italia: Massa assegna e poi toglie un rigore per i bianconeri

Vecino ha commesso fallo su Cambiaso e per il direttore di gara non ci sono dubbi e ha fischiato il calcio di rigore. Il Var, però, lo richiama al monitor per valutare il fuorigioco dell’esterno. Vlahovic colpisce di testa e poi Patric tocca deviando il pallone in direzione di Cambiaso. Rigore tolto perché il tocco del difensore biancoceleste non fa iniziare una nuova azione.