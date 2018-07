Rincon impaziente: «Ho tanta voglia di Toro»

Il centrocampista del Toro, Tomas Rincon, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del centro d’allenamento a Bormio

Continua la preparazione del Toro di Walter Mazzarri al centro d’allenamento a Bormio, in Lombardia. Anche per il prossimo anno i granata potranno contare sui muscoli e sulla grinta di Tomas Rincon che, nonostante alcune voci lo vedessero in uscita direzione Fiorentina, ha ribadito la volontà di giocarsi le sue carte sotto la Mole. Intervistato dai giornalisti presenti al raduno del Toro, il centrocampista ha affermato: «Mazzarri sta approfittando del tempo che ha disposizione per creare delle basi per il campionato: potremo gicoare con il 3-5-2 o con il 3-4-3 e il mister ora sta provando varie soluzioni. Io nella mia carriera ho giocato sia nel 3-5-2 davanti alla difesa che nel 3-4-3, dove invece posso avanzare di più».

Un pensiero rivolto anche alla stagione passata: «Se l’anno scorso Atalanta, Fiorentina, Milan sono arrivate prima di noi è perché hanno fatto meglio nel corso della stagione. Con le chiacchiere non si va da nessuna parte, dobbiamo lavorare molto per fare bene». E su quella che dovrà cominciare tra meno di un mese: «Da parte mia c’è grande voglia di riscatto e di far bene. Sono qui con la testa e con il cuore. L’anno scorso ho avuto dei cali ma nel complesso è stata una stagione positiva». Il venezuelano chiosa con un parere sugli ultimi arrivati in casa Toro: «Lukic? E’ tornato dall’esperienza in Spagna con motivazioni e grande voglia. Meitè? E’ appena arrivato ma ha qualità fisiche e tecniche ottime. I ragazzi della Primavera? Sono bravi e lavorano molto. Speriamo che continuino a crescere come stanno facendo».