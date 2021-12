Rinnovi Inter, in arrivo due accordi in casa nerazzurra

L’Inter blinda i suoi big: rinnovi in definizione anche per due giocatori fondamentali della squadra di Simone Inzaghi

Gli eccellenti risultati dell’Inter ottenuti finora da Inzaghi hanno consentito a Marotta e compagnia di concentrarsi prima di tutto sui rinnovi, che procedono a ritmo spedito dopo gli accordi siglati con Lautaro, Barella e Dimarco (seguiti a quello con Bastoni nella scorsa primavera).

Altri prolungamenti ritenuti prioritari sono in via di definizione, in primis quelli di Brozovic e Skriniar. Il principale punto interrogativo al momento è rappresentato da Perisic, che ha ancora pretese elevate rispetto alle intenzioni della dirigenza. Ma le eventuali alternative al croato sono state individuate, a partire da quel Kostic per il quale si potrebbe destinare il tesoretto di cui sopra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.