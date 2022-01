Rinnovi Inter, Zhang pronto a confermare il blocco societario

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovi Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang vuole blindare la dirigenza. Le ultime sulle mosse del presidente

Nella giornata di ieri, summit dirigenziale in sede Inter con il capitolo rinnovi sempre in bella vista. Nel taccuino di Steven Zhang, ci sono i prolungamenti di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello.

L’obiettivo è quello di rinnovare i rispettivi contratti per altri tre anni. Come riportato da SportMediaset, rimane però l’interrogativo sull’ingaggio. Da capire infatti se sarà per tutti e quattro un ingaggio al rialzo, al ribasso oppure alle stesse cifre.