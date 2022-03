Rinnovi Lazio, in bilico il futuro di Radu e Leiva

Rinnovi Lazio, in bilico il futuro biancoceleste di Radu e Lucas Leiva: le ultime sui due giocatori

In casa Lazio restano in ballo i rinnovi di Radu e Lucas Leiva. I due giocatori sono in bilico per il futuro.

Il rinnovo di Radu resta un rebus, poche presenze con Sarri e ancora non si è trovato l’accordo per il prolungamento di un anno. Anche Leiva rischia, il centrocampista – come riportato da Il Messaggero – vorrebbe volare negli States, prima di chiudere la carriera, ma la Capitale è nel suo cuore e vorrebbe rimanere un altro anno. Per il suo ingaggio servirebbe un taglio per l’indice di liquidità.