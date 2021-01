Rinnovo Buffon: il portiere prolungherà per un altro anno? La situazione legata all’estremo difensore della Juve

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon dovrebbe partire dall’inizio questa sera contro la Spal, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel suo futuro, però, potrebbero esserci novità.

Secondo La Rosea, infatti, toccherà a Gigi decidere a fine stagione se rinnovare per un’altra stagione con la Juventus. Con Agnelli c’è un’amicizia profonda e antica, quindi per il rinnovo non ci sarà bisogno di tanti discorsi.