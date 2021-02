Rinnovo Calhanoglu: il turco non abbassa le pretese ma resta ottimismo

Rinnovo Calhanoglu: il turco chiederebbe non meno di 5 milioni di euro, il Milan non si spingerebbe oltre a 4, ma filtra ottimismo

Non solo Gianluigi Donnarumma, il Milan vorrebbe trovare l’accordo anche per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

I rossoneri avrebbero presentato un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione, ma il turco non vorrebbe scendere sotto i 5. Filtra comunque ottimismo tra le parti per la buona riuscita dell’operazione.