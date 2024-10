Rinnovo Reijnders, Furlani fa felice l’olandese! C’è la promessa: prolungamento con i rossoneri adesso possibile

Rinnovo Reijnders, Furlani fa felice l’olandese! C’è la promessa: il prolungamento di contratto con i rossoneri adesso è possibile

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, che conferma le indiscrezioni di ieri, c’è grande ottimismo nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Reijnders:

L’ANALISI – «Tra il Milan e Reijnders la storia d’amore va a gonfie vele. Tutto l’ambiente rossonero, dalla dirigenza allo staff tecnico, adora il centrocampista olandese per la sua qualità tecnica e per la straordinaria disponibilità al lavoro offerta fin dal primo giorno. Nei giorni scorsi è andato in scena un primo contratto esplorativo tra Furlani e l’agente del 26enne per iniziare a impostare la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Il dialogo tra l’entourage di Tijjani e il Milan andrà avanti sopratutto in Primavera con l’idea di arrivare a un accordo che possa valorizzare la crescita mostrata dall’ex Az. E sull’aspetto economico non dovrebbero esserci problemi: Reijnders percepisce attualmente un ingaggio da 1,6 milioni di euro. Dal club di via Aldo Rossi sono arrivate aperture alla possibilità di raddoppiare l’attuale ingaggio in modo da gratificare pienamente un giocatore che, nel giro di 15 mesi, si è ritagliato un ruolo di primissimo piano all’interno della squadra».