Rinnovo Donnarumma: il Milan prende tempo. Proposto un accordo

Rinnovo Donnarumma: il Milan prende tempo avanzando un accordo ben diverso da quanto ci si aspettava. Si attende la risposta di Raiola

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Milan cerca di prendere tempo riguardo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La scadenza a giugno dell’estremo difensore e l’incertezza legata alla futura qualificazione in Champions dei rossoneri impongono soluzioni alternative.

Proprio per questo motivo al momento Maldini e Massara starebbero trattando con Raiola la possibilità di un prolungamento breve (uno, massimo due anni) per rimandare così la trattativa per il rinnovo tra 12 mesi o anche meno.