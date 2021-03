Milan, rinnovo Donnarumma: offerti 8 milioni l’anno ma trattativa in stallo

La trattativa fra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto del portiere rossonero è in stallo. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la trattativa fra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto del portiere rossonero è in stallo. nello specifico, Mino Raiola non ha mai risposto all’offerta da 8 milioni fatta dai dirigenti.

Non è da escludere però che nei prossimi giorni possa esserci un nuovo incontro con Raiola, nella speranza che i nuovi passi avanti verso la Champions spingano Donnarumma a mettere la firma sul nuovo contratto.