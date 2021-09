Rinnovo Dybala: pronta la bozza del prolungamento di contratto. Le ultime

Paulo Dybala e la Juventus sono sempre più vicini a trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Ecco per quando è prevista l’ufficialità

È soltanto questione di giorni per la trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus sul rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero state gettate le base per l’intesa e l’accordo sarebbe ad un passo.

Rush finale, dunque, per la trattativa con l’agente della Joya; la dirigenza Juve sarebbe pronta a porre fine ad un tira e molla durato per mesi. Da lunedì in poi ogni giorno può essere quello dell’annuncio ufficiale.