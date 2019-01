Zhang tranquillizza Icardi: lunedì giorno clou per il rinnovo?

Da casa Inter filtra ottimismo sul rinnovo di Icardi: nerazzurri disposti a venire incontro alla richieste di Wanda Nara, settimana prossima un nuovo incontro tra le parti

Dopo settimane di maretta, in casa Inter sulla questione relativa al rinnovo di contratto di Mauro Icardi filtrerebbe al momento una certa tranquillità. Nei giorni scorsi il presidente nerazzuro Steven Zhang si sarebbe premurato di contattare direttamente l’attaccante argentino per tranquillizarlo circa la volontà della società di soddisfare le sue richieste: un modo per mettere a tacere le voci ma, soprattutto, per mettere anche a freno le ultime esternazioni social della moglie e agente del capitano interista, Wanda Nara, che avrebbe provato a tirare un po’ troppo la corda sulle richieste di ingaggio del giocatore.

Proprio le cifre al centro del tavolo restano la grana più importante riguardante il rinnovo di Icardi: la Nara si sarebbe spostata su una richiesta di ingaggio decisamente alta (pare circa 9 milioni di euro netti l’anno). L’Inter tuttavia, anche tramite Zhang, starebbe provando a venire incontro all’argentino: possibile dunque, riportano stamane le indiscrezioni di stampa, un nuovo rilancio fino a 7/7,5 milioni di euro. I contatti tra le parti riprenderanno già a partire da lunedì: potrebbe essere quello un giorno importante per capire le intenzioni di Icardi&co.