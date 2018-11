Rinnovo Icardi, Wanda Nara: «Vuole restare, ma decide l’Inter»

Rinnovo Icardi, Wanda Nara, moglie e sua procuratrice, parla del futuro del marito: «Il desiderio è quello di rimanere, ma deciderà l’Inter».

Nel giorno dell’inaugurazione della sua nuova linea di abbigliamento, chiamata “Wan Collection”, Wanda Nara ha affrontato il tema del rinnovo di contratto di suo marito Mauro Icardi, di cui cura gli interessi. «Ormai mi sento italiana – ha dichiarato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” – e non posso che ringraziare questo Paese per come mi ha accolto. Questo vale anche per il resto della mia famiglia. È chiaro che il desiderio è quello di rimanere».

Sul rinnovo del capitano dell’Inter però Wanda preferisce al momento non sbilanciarsi: «Non è il momento di parlarne. – ha affermato – Io non ho mai detto o chiesto nulla, ogni rinnovo è stato fatto quando la società lo ha proposto a Mauro. Io posso preferire Milano a Londra, a Madrid, o a Parigi, ma non conto nulla. Alla fine è sempre l’Inter a decidere. Anche se di offerte ne arrivano, questo sì». A poche ore dalla sfida con il Tottenham, insomma, meglio concentrarsi sul campo: «Ci sono impegni più importanti a cui pensare. – ha sottolineato la procuratrice argentina – Sono molto scaramantica e non voglio rivelare cosa mi ha detto Mauro, ma è tranquillissimo».

