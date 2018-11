Il Corinthians piomba su Gabigol: proposto in cambio Pedrinho?

Anche il Corinthians entra nella corsa per Gabigol: in cambio l’attaccante dell’Inter, reduce dal prestito al Santons, il club di San Paolo avrebbe proposto il talentuoso Pedrinho

Tra qualche settimana dovrebbe tornare all’Inter Gabigol, terminato il prestito al Santos dell’ultimo anno. Difficilmente però l’attaccante brasiliano, arrivato in nerazzurro un paio di stagioni fa con aspettative altissime, vestirà ancora la maglia interista: molto più probabile per lui una nuova cessione, stavolta a titolo definitivo. Non al Santos, squadra in cui Gabigol è calcisticamente cresciuto che, a quanto pare, non sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche dell’Inter, ma comunque probabilmente ad un club brasiliano. Su Gagibol nelle ultime settimane si sarebbe infatti affacciato anche il Corinthians.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani oggi, per l’attaccante al momento la società di San Paolo non avrebbe presentato una vera e propria proposta economica, ma in compenso avrebbe sondato il terreno con l’Inter per una possibilità di scambio: sul piatto ci sarebbe il giovanissimo talento Pedrinho, ala classe 1998 che, di recente, sempre secondo i media brasiliani, sarebbe finito nel mirino anche del Real Madrid. Su Gabigol permane anche l’interesse del Flamengo e del Palmeiras.