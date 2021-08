Rinnovo Insigne, parte il conto alla rovescia per il Napoli

In casa Napoli tiene banco la situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Nuovi incontri tra le parti previsti nelle prossime settimane

Alla sua prima amichevole stagionale, Lorenzo Insigne si è subito messo in mostra. Un gol e un assist che hanno consentito al Napoli di Luciano Spalletti di superare l’Ascoli per 2-1 e che hanno certificato l’importanza del capitano per la squadra azzurra. Ora si attendono novità sul rinnovo.

Come fatto notare dal Corriere dello Sport, manca meno di un anno alla scadenza dell’attuale accordo del numero 24. De Laurentiis, dal canto suo, ha deciso di programmare degli incontri con l’entourage del giocatore nelle prossime settimane, nella speranza di chiudere quanto prima la situazione.