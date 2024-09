Futuro Marusic, SUMMIT per il rinnovo con la Lazio. SONDAGGI anche dall’estero e prima OFFERTA biancoceleste: ULTIME notizie

Nella giornata di ieri c’è stato un summit tra Lotito e l’entourage di Adam Marusic per parlare del rinnovo di contratto del futuro del giocatore. L’ingaggio percepito è da 2,2 milioni di euro ed è tra i più alti della rosa e la Lazio ha intenzione di risparmiare ancora.

Perderlo a zero non è nei piani del club e presto ci saranno altri appuntamenti per trovare un accordo. Si dovrà entrare ancora di più nei dettagli, ma come insegna il passato ormai in tema rinnovi nulla si può prevedere. Ci sono sondaggi da Turchia e Arabia per il suo futuro, come riportato dal Corriere dello Sport.